De drie verdachten die in december vorig jaar werden aangehouden op verdenking van het in brand steken van elf auto's in Nieuwegein, worden momenteel ook verdacht van het ingooien van meerdere ruiten in Utrecht-Zuid.

Het drietal, bestaande uit twee jongens van vijftien en een vrouw van negentien, werd aangehouden nadat de politie een bericht naar buiten had gebracht over de autobranden. Op 29 november en 1 december vorig jaar werden elf auto's in brand gestoken in Nieuwegein.

De verdachten hebben inmiddels bekend dat zij ook begin november de ruit hebben ingegooid van een passerende bus op de Dichtersbaan in Utrecht. Twee passagiers werden door de steen geraakt, maar raakten niet gewond.

Ook bekenden zij een ruit te hebben vernield van een woning aan de Da Costakade eind november. De politie maakt een proces-verbaal tegen het drietal op.