De provincie Utrecht gaat in 2019 ruim 2,5 miljoen euro besteden aan het restaureren van twaalf rijksmonumenten. Vier monumenten die worden opgeknapt staan in de gemeente Utrecht.

Eén daarvan is de Hamtoren in Vleuten. De toren is het overblijfsel van een Middeleeuws kasteel en verkeert in slechte staat. Tijdens de restauratie worden de gevels, het dak en de dakconstructie, het loodwerk, de spits, het houtwerk, het glaswerk, het schilderwerk en het voeg- en stucwerk hersteld. De toren wordt ingericht als geluidsstudio zodat er kleinschalige concerten kunnen worden georganiseerd.

Ook wordt de bastionmuur van Sonnenborgh gerestaureerd. Sonnenborgh is in opdracht van Karel V in 1552 gebouwd. De restauratie betreft het voegwerk en metselwerk van de bastionmuur.

In het voormalige postkantoor op de Neude komen binnenkort verschillende winkels, een bibliotheek en een fietsenstalling. Tegelijkertijd worden oude elementen zoals het schilderwerk, het lood-en zinkwerk, het glas-in-lood in de koepel en het voegwerk hersteld.

Tot slot wordt er verder gewerkt aan de restauratie van Kasteel de Haar. De restauratie van het kasteel is gestart in 2001 en is gezien de omvang opgedeeld in fasen. Van 2001 tot 2016 zijn de Kademuren, de Kapel, het Stalplein, alle poortgebouwen, het Chatelet, de buitenbeelden en een groot deel van het kasteel zelf gerestaureerd en grote delen van het park. Nu is het de beurt aan het interieur van het kasteel.