De politie Utrecht is op zoek naar een man die donderdag rond 16.00 uur poogde schoenenwinkel Shoelutions te overvallen aan het Smaragdplein.

Het is niet zeker of de verdachte buit heeft gemaakt. De verdachte is na de overvalpoging gevlucht.

De politie is op zoek naar een man in een zwart bomberjack die tussen de 35 en 40 jaar oud is. Daarbij zou de man een tattoo op zijn hand hebben.

Shoelutions is een winkel waar klanten terecht kunnen voor reparaties, kinderschoenen en sleutels.