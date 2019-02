Een nieuw groot gedeelte van het Stationsplein gaat in mei open. Vanaf dat moment hoeft men niet meer door Hoog Catharijne te lopen om richting het Moreelsepark of de Mariaplaats te gaan.

Het nieuwe gedeelte van het Stationsplein dat opengaat maakt de weg vrij tussen het huidige plein en het Moreelsepark. Nu is de snelste manier deze kant op via het nog niet gerenoveerde gedeelte van winkelcentrum Hoog Catharijne.

Met de opening van het nieuwe stuk is het plein overigens nog niet helemaal klaar. In augustus gaat ook het laatst gedeelte van de fietsenstalling open, waarna Utrecht echt de grootste stalling van de wereld heeft. Vanaf dan is het ook mogelijk om fietsend vanaf die kant de stalling te bereiken.

Reizigers die met de bus of tram aankomen of vertrekken vanaf halte Utrecht Centraal Centrumzijde moeten straks ook via deze route richting het Moreelsepark. Er komt een glazen wand om te voorkomen dat reizigers direct kunnen doorsteken.