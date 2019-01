Het aantal fastfoodrestaurants in Utrecht is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies.

In de provincie is er een groei van 41 procent gemeten, dat komt bijna volledig door de verdubbeling in de stad.

In totaal heeft Utrecht nu 31 fastfoodrestaurants. In Nederland behoort bijna 85% van de fastfoodrestaurants tot de McDonald's, KFC of Burger King. Andere formules die onder fastfoodrestaurants vallen in het onderzoek zijn New York Pizza, Pizza Hut, Chicken Spot, Halal Fried Chicken en enkele hippe burgerconcepten.

Tot fastfoodrestaurants worden geen horecagelegenheden gerekend als de snackbar, de ijssalon en de grillroom. Dat valt allemaal onder de overkoepelende sector: 'fastservicesector'.

De cijfers zijn gepubliceerd door Van Spronsen & Partners horeca-advies, een bedrijf dat onder andere ondernemers, projectontwikkelaars en de overheid adviseert over horeca.