De politie in Utrecht heeft vrijdagavond een 23-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van drugsdealen.

De politie kreeg de 23-jarige Utrechter in het vizier nadat zij gegevens van de verdachte hadden gevonden in de telefoon van een man die in november 2018 was overleden. De telefoon was aan de politie overgedragen door zijn nabestaanden.

Hierna kwam er meer informatie binnen, waardoor de politie een onderzoek kon starten naar de dader en hem vrijdag kon arresteren. Bij zijn aanhoudingen hebben agenten drugs, verpakkingsmateriaal, een weegschaal en contant geld aangetroffen.

De politie heeft de spullen in beslaggenomen en vernietigd. De man wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Volgens de politie had de verdachte "een groot netwerk".