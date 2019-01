Een 23-jarige man die in februari 2018 vier jonge vrouwen heeft aangerand in en rondom het openbaar vervoer, is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De slachtoffers die destijds tussen de veertien en de negentien jaar oud waren, zijn afzonderlijk van elkaar aangerand door de man. Twee stonden in Utrecht op de bus te wachten. Vanaf daar heeft de man de slachtoffers achtervolgd en onder andere hun billen betast.

Een derde vrouw is op haar billen betast in het centrum van Utrecht. Ze werd ook achtervolgd. De vierde vrouw werd betast in de trein op het traject tussen Emmen en Coevorden.

Deze aanrandingen hebben volgens de rechtbank een grote impact gehad op de slachtoffers.

Verdachte kampt met alcohol- en cannabisprobleem

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar bleek dat de man een alcohol- en cannabisprobleem heeft. Er zijn verschillende voorwaarden gesteld aan zijn veroordeling.

Zo moet hij behandeld worden en krijgt hij een drugs- en alcoholverbod. Hij mag ook geen contact opnemen met de Utrechtse slachtoffers.