Alle politieke partijen van de gemeenteraad in Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over de tien miljoen euro die aan BAM overgemaakt zou zijn voor de Uithoflijn, zonder dat er prestaties tegenover zouden staan. Op 7 februari is ook een spoeddebat gepland.

De provincie en gemeente Utrecht zouden miljoenen aan bouwbedrijf BAM betaald hebben voor de Uithoflijn zonder dat duidelijk is waarvoor. Dat meldde het AD Utrecht op basis van verschillende bronnen en vertrouwelijke stukken.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de miljoenen die 'verdwenen' zijn. Er is vanuit de gemeente en provincie nog niet gereageerd op de onthullingen. BAM ontkent dat er onterechte of onrechtmatige betalingen hebben plaatsgevonden.

Gemeenteraad wil weten hoe betalingen georganiseerd zijn

De kostenoverschrijding van de Uithoflijn komt voor het grootste gedeelte, zo'n 76 procent, voor de rekening van de provincie. De gemeenteraad vraagt zich af of het college in Utrecht wel goed op de hoogte is van de betalingen aan BAM en hoe dat wordt georganiseerd. Ook willen de raadsleden de documenten die het AD voor het onderzoek heeft ingezien zelf ook kunnen bekijken.

De wethouder moet onder meer antwoorden formuleren op de verantwoordelijkheid voor de eventueel foutieve betalingen aan BAM. Het is nu nog de vraag of dat gemeente en provincie samen zijn of dat het de provincie is, als uitvoerder van de administratieve verwerking.

Ook is het de vraag of er geen controle had moeten zijn vanuit gemeente of provincie.