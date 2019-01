Burgemeester Jan van Zanen zal van 25 tot 29 maart naar Taiwan gaan om een zakelijke reis te leiden. De reis is onderdeel van een al langer lopende strategie waarmee Nederland de handelsrelatie met Taiwan wil verbeteren.

Onderdeel van het werkbezoek is de ‘Smart City Summit’. Tijdens deze bijeenkomst zal Van Zanen ook een toespraak houden over de ontwikkelingen op het gebied van smart city en mobiliteit in Utrecht. Voornamelijk bedrijven uit Aziatische landen zullen deze bijeenkomst bezoeken.

Ook brengt Van Zanen een bezoek aan de burgemeester van Taipei, Ko Wen Je. Hij was vorig jaar in januari op bezoek in Utrecht om meer te leren over de fietsoplossingen in Utrecht. Ook het bezoek in Taipei zal in het teken staan van fietsen.

Verder is Taipei geïnteresseerd in de samenwerking van Utrecht met Health Hub Utrecht, een alliantie van onder andere zorgprofessionals, onderzoekers en ondernemers.

Vanuit Nederland gaan voornamelijk bedrijven mee op werkbezoek die hun handel met Taiwan en Azië willen stimuleren.