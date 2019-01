Avond uit Verlopen Lichtjestocht Glow in the Park 2019 - Utrecht Glow in the Park is een lichtjestocht door het Gagelbos in Utrecht. Van tevoren dossen bezoekers zich zo uitbundig mogelijk uit met vingerlichtjes, glowsticks en armbanden. Dan beginnen ze aan het verlichte voetpad naar de versierde caravans, waar verhalenvertellers spannende verhalen vertellen. Op de bunker staat een DJ en vuurspuwers blazen torenhoge vlammen.