De gemeente is momenteel in gesprek over het plan voor een opbouw bij het monumentale CAB-gebouw waar op dit moment onder andere dB’s en Oproer gevestigd zijn. Verschillende politieke partijen hadden hun zorgen geuit over de plannen.

Het voormalige rangeerterrein van de NS, langs de Cartesiusweg, moet een duurzame, groene stadswijk worden met zo’n 2600 woningen en weinig auto’s. De wijk in Utrecht-West wordt de Cartesiusdriehoek genoemd.

Het CAB-gebouw, wat voorheen een busremise en werkplaats was van de NS, moet de ontmoetingsplaats van de buurt worden. In dit gebouw zitten nu onder andere dB’s en Oproer gevestigd en deze moeten daar ook in de toekomst blijven.

Het gaat om een monumentaal gebouw uit 1948.

Partijen vroegen om opheldering bij gemeente

Op afbeeldingen die vorig jaar werden gepresenteerd is te zien dat een groot pand bovenop het monumentale CAB-gebouw geplaatst gaat worden. Dit baarde opzien bij GroenLinks, ChristenUnie en de SP omdat dit bij een eerder document anders werd voorgesteld.

De partijen vroegen daarom om opheldering bij de gemeente.

Gemeente in gesprek met ontwikkelaars

De gemeente laat weten dat er in eerdere plannen ook gesproken is over een mogelijke opbouw. Er zou echter niet precies hebben gestaan wat de omvang mag zijn. Wel zou er gesproken zijn over een maximale bouwhoogte van 10 verdiepingen.

De opbouw die in het huidige plan staat, van de partijen die de aanbesteding hebben gewonnen heeft inderdaad niet meer dan 10 bouwlagen.

Wel worden de plannen voor de opbouw nog getoetst aan andere gestelde uitgangspunten en gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur is daarom dan ook in gesprek met de ontwikkelaars.