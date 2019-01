De gemeente stelt dit jaar 300.000 euro beschikbaar om evenementen in de stad te stimuleren. Zaterdag is de aanvraagronde van het Evenementenfonds Utrecht gestart.

De gemeente gaat dit jaar extra letten op de insteek van de organisatie. Zo maken evenementen die toegankelijk zijn en een divers publiek aanspreken meer kans op een bijdrage uit de pot.

Ook duurzaamheid wordt meegenomen in de afweging. "In de beoordeling kijken we ook of evenementen op sociaal en economisch gebied van toegevoegde waarde zijn, waarbij spreiding over de stad zeker ook meetelt", zegt wethouder Klaas Verschuure.

Sportevenementen komen dit jaar ook in aanmerking voor een subsidie. Ook kunnen evenementen met minimaal 5.000 bezoekers en een groeipotentieel naar meer dan 10.000 bezoekers een aanvraag doen. Een commissie van externe, onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente bij het beoordelen van de subsidieaanvragen.

Initiatiefnemers kunnen tot 1 maart een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie.