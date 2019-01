De politie gaat onderzoek doen naar de vernielingen die in Zuilen gepleegd werden na de Pegida-demonstratie woensdagavond. Eén man raakte gewond.

De politie hield drie mannen aan voor belediging en geweld tegen agenten. Enige tijd na de demonstratie werden vernielingen gepleegd in de wijk Elinkwijk in Zuilen. "Toen de demonstranten van de locatie Berlagestraat waren vertrokken, keerde een groep mensen die op de demonstratie was afgekomen zich tegen de politie", meldt de politie.

De politie dreef de groep uiteen, maar een deel van de groep pleegde vervolgens vernielingen in de wijk Elinkwijk/Edison. Er sneuvelden diverse autoruiten en autospiegels in de wijk.

De politie meldt dat enkele bewoners de vandalen aanspraken op hun gedrag wat leidde tot geweld over en weer. Een man met een hoofdwond is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is de politie niet gelukt om direct aanhoudingen te doen voor de vernielingen en geweld.

De politie doet onderzoek en verzamelt aangiftes, getuigenverklaringen en camerabeelden. "We zetten alles op alles om verdachten van de vernielingen in beeld te krijgen en zo snel mogelijk aan te kunnen houden."