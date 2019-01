Amsterdam

Rechtbank wijst terugkeerverzoek krakers ADM-terrein af

De rechtbank Amsterdam heeft de eis van de ADM-krakers om naar het terrein in het Westelijk Havengebied terug te keren woensdag in een kort geding per e-mail afgewezen. Dat maakt de rechtbank donderdag bekend. De rechter ging ook niet mee in het verzoek om de krakers in een alternatief terrein te voorzien.