De twaalf meter hoge plastic walvis van het Amerikaanse kunstenaarsduo Jason Klimoski en Lesley Chang in de Catharijnesingel bij TivoliVredenburg is vrijdagmiddag officieel geopend. Het kunstwerk moet mensen aan het denken zetten over de plastic soep in de oceanen.

De opbouw van Skyscraper, zoals het kunstwerk heet, begon maandag door zestien grote panelen in het water te plaatsen. De verschillende stukken opgevist plastic zitten vast aan een stalen frame dat aan de bodem van de singel is vastgemaakt. De opbouw was donderdagmiddag rond 12.30 uur afgerond.

De kunstenaars kwamen op het idee om het kunstwerk te maken, toen de organisatie van het Belgische kunstfestival Triënnale Brugge in mei vorig jaar om een kunstwerk vroeg binnen het festivalthema ‘De Vloeibare Stad’.

"We wilden iets maken dat zou uitbeelden hoe onze steden in verhouding staan met de vloeibare stad en dat de vervuiling van de stad in de zee voortleeft. Zo is ons idee van een walvis die als een wolkenkrabber uit het water schiet geboren", vertelt Klimoski tegenover NU.nl.

Duo maakte walviskunstwerk uit vijf ton plastic afval

Het duo reisde in vier maanden tijd 26 keer af naar de Stille Oceaan, om in de buurt van Hawaï in totaal vijf ton plastic uit de zee te halen. Met dat materiaal hebben Klimoski en Chang van STUDIOKCA uit het Brooklyn van New York in een jaar tijd de walvis gebouwd.

Na de tentoonstelling werd Klimoski benaderd door de Nederlandse Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht van de Universiteit Utrecht, met de vraag of het kunstwerk ook naar Utrecht kon komen.

"Er waren veel steden en evenementen met interesse, dus we moesten kiezen. Utrecht is een mooie stad en de plek waar de walvis nu staat ook", verklaart Klimoski zijn keuze voor de Domstad.

Het kunstwerk blijft tot eind mei in Utrecht staan. Daarna is de walvis waarschijnlijk nog op andere plekken te zien, waaronder in Japan.