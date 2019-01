De inhoudelijke zitting in de zaak over de doodgestoken Utrechtse student vindt plaats op 14 mei. Dat blijkt uit de inleidende behandeling donderdag in de rechtbank van Utrecht.

De verdachte, de 31-jarige Zamir M. uit Nieuwegein, verscheen donderdag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer in juli 2018 dood te hebben gestoken in haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht.

M. had een relatie met het slachtoffer. Nadat deze relatie werd verbroken, zocht M. contact met de vrouw in de hoop de relatie te herstellen.

De vrouw liet de politie weten dat ze werd gestalkt, waarna de man een contact- en locatieverbod kreeg. M. zat drie dagen in hechtenis en kreeg ook een dagvaarding. Het slachtoffer kreeg een alarmknop van de politie.

Tijdens de inhoudelijke zitting wil M. ingaan op de vraag of hij het slachtoffer inderdaad heeft gedood.

M. zegt verdriet met nabestaanden te delen

M. zegt dat de moord nooit had mogen gebeuren. "Ik deel het verdriet met de nabestaanden. Het is een ware nachtmerrie", zei Zamir M. in de rechtbank van Utrecht.

Verder wilde de 31-jarige verdachte uit Nieuwegein donderdag niets loslaten over de moord op de studente.