Na de demonstratie van Pegida in de wijk Zuilen zijn twee mensen opgepakt. De demonstratie van de anti-islambeweging Pegida begon woensdagavond vrij rustig, maar liet later op de avond een spoor van vernieling na. De organisatie demonstreerde bij de Abi Bakr Issidik moskee in Zuilen.

De politie was in groten getale aanwezig rondom de moskee, waaronder agenten te paard. Ook de Mobiele Eenheid (ME) was aanwezig. De plek waar de demonstratie was en een aantal omliggende straten waren met hekken afgezet.

Buiten de hekken verzamelden groepjes mensen zich. Pegida mocht van 20.00 uur tot 23.00 uur demonstreren bij de moskee. De demonstratie was rond 21.30 uur afgelopen, waarop het onrustig werd in de wijk.

Omstanders melden dat er in de omgeving vuurwerk werd afgestoken en geschreeuw te horen was. De twee personen die zijn aangehouden zouden agenten hebben beledigd. Volgens RTV Utrecht werden tientallen ruiten en spiegels van geparkeerde auto's ingeslagen.

De politie nam op voorhand maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Zo zijn er onder andere camera’s geplaatst. Een eerdere demonstratie van Pegida werd vroegtijdig afgebroken in verband met ongeregeldheden. Daarom namen de politie en de gemeente voor deze demonstratie extra maatregelen.