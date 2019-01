Het topstuk Medusa van de Italiaanse schilder Caravaggio is maandag aangekomen in het Centraal Museum in Utrecht. Het is voor het eerst dat het schilderij in Nederland te zien is.

Medusa is een schilderij van 60 bij 55 centimeter dat is bevestigd op een houten schild. Hierop is rond 1569 het afgehakte hoofd van Medusa afgebeeld. Er zijn twee versies van dit schilderij. De andere Medusa bevindt zich in de collectie van de Gallerie degli Uffizi in Florence.

De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa toont de schilderijen van de Utrechtse caravaggisten te midden van Europese navolgers van Caravaggio. 45 van de ruim 60 bruiklenen zijn nooit eerder in Nederland te zien geweest. Tot nu toe trok de tentoonstelling meer dan 40.000 bezoekers.

Op maandag werd Medusa onthuld in het bijzijn van de Utrechtse wethouder Anke Klein, directeur Marco Grob, de bruikleenhouder en conservator Liesbeth Helmus. De tentoonstelling duurt tot en met 24 maart 2019.