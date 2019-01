Op het Westplein in Utrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist kwam in botsing met een fietser, die daarbij werd geschept.

De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance. Over zijn verdere toestand is nog niets bekend. De auto raakte flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf opgehaald.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 1.30 uur. Ter afhandeling van het ongeluk had de politie de weg richting de Graadt van Roggenweg tijdelijk afgesloten.