Verschillende politieke partijen in Utrecht willen een nieuwe, permanente locatie voor muziekcentrum Kytopia. De PvdA stelt daarover donderdagmiddag mondelinge vragen, mede namens D66, de SP, de PvdD, GroenLinks en Student & Starter. Kytopia is namelijk vanaf april de locatie in het oude Tivoli-pand kwijt.

Kytopia is het muziekcentrum van Colin Benders, ook bekend als Kyteman, en biedt aan 80 muzikanten een werkplek. Eind oktober werd bekend dat de gemeente een nieuwe ontwikkelaar had gevonden voor het oude poppodium aan de Oudegracht 245. Daarmee heeft Kytopia vanaf 31 maart geen plek meer.

"Kytopia heeft de afgelopen jaren intensief gezocht naar een andere, permanente, locatie. Een locatie geschikt maken als muzikale werkruimte vraagt forse investeringen, voornamelijk in verband met de geluidsdichtheid", schrijven de partijen.

"Kytopia deed deze investeringen eerder op hun locatie aan de Zeedijk en daarna aan de Oudegracht, maar in de 4 jaar dat men van deze locaties gebruik kon maken kwamen deze investeringen er niet uit."

Leegstaande panden mogelijk geschikt als onderkomen

De partijen willen nu van de wethouder weten of eventueel leegstaande panden geschikt zijn als onderkomen voor het muziekcentrum, zoals het inmiddels lege Pieter Baan Centrum.

Ook willen de partijen weten wat de kans is dat er op tijd een geschikte, permanente locatie gevonden wordt voor de muzikanten. In verband met de investeringen die gedaan moeten worden in een nieuwe locatie, onder andere in verband met de geluidsdichtheid, is Kytopia namelijk niet gebaat bij een tijdelijke locatie.