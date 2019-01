Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van de opening van een spreekwoordelijke nieuwjaarsduik tot de Vakantiebeurs. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Chaos Open Mic - De Kargadoor

Even de grauwheid weglachen en luisteren naar wat anderen te vertellen en te analyseren hebben kan tijdens de Chaos Open Mic. Het is een verrassing wie er optreden, dus je weet niet wat je te wachten staat. De jonge Utrechtse uitgeverij Chaos is medeorganisator van het evenement.

Waar: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Wanneer: 11 januari om 19.00

Prijs: 4 euro

Meer informatie

Nieuwjaarsduik - Culturele zondag

Utrecht start zondag de tweede helft van het culturele seizoen met een nieuwjaarsduik. Niet in het koude water, maar op voorverwarmde locaties bij culturele initiatieven. Er doen 44 makers en organisaties mee. Volg bijvoorbeeld een workshop tekstschrijven of bekijk een expositie van studenten van de Hogeschool van de Kunsten.

Waar: heel Utrecht

Wanneer: 13 januari

Prijs: gratis

Meer informatie

Vakantiebeurs - Jaarbeurs

Op de vakantiebeurs kun je inspiratie opdoen voor je volgende reis. De Jaarbeurs is opgedeeld in verschillende werelddelen: Zuid-Europa en Mediterraanse bestemmingen, Centraal en West-Europa en Verre Bestemmingen met onder andere een Afrika-terras. Proef van verschillende lekkernijen, volg workshops als taalcursussen, of probeer kajakken en zeilen uit.

Waar: Jaarbeurs, Utrecht

Wanneer: 10 tot en met 13 januari

Prijs: 12 euro voor een dagticket

Meer informatie

Voorlezen en waterverf - Bibliotheek Utrecht

Tijdens het Verhaalatelier kunnen kinderen in de bibliotheek terecht voor een mooie vertelling van een prentenboek. Deze keer wordt het boek Gewoon zoals je bent voorgelezen. Als het boek uit is, kunnen kinderen een creatieve opdracht doen, deze keer met waterverf.

Waar: Centrale Bibliotheek, Oudegracht 167, Utrecht

Wanneer: 13 januari vanaf 13.30

Prijs: gratis

Meer informatie

Verknipt - Central Studios

Verknipt, de organisator van veel feestjes en festivals, bestaat zes jaar. Dat wordt gevierd met een nacht lang dansen in de Central Studios, met een vol programma tot 7.00 uur de volgende ochtend. Er zijn laser- en lichtshows en voor wat ontspanning is er een chillruimte waar je massages kunt krijgen.

Waar: Central Studios, Gietijzerstraat 3, Utrecht

Wanneer: 13 januari vanaf 21.00

Prijs: variërend van 28,09 euro tot 40,09 euro

Meer informatie

Cory Henry & Metropole Orkest - TivoliVredenburg

Multi-instrumentalist Cory Henry uit New York kent hedendaagse jazz als geen ander. Naast zijn solocarrière is de jazztoetsenist ook bekend als lid van fusioncollectief Snarky Puppy. Voor het concert in TivoliVredenburg werkt hij samen met het Metropole Orkest, waarmee hij tracks van Quincy Jones, Prince en zichzelf nieuw, orkestraal leven inblaast.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 13 januari, aanvang 20.30

Prijs: 37,01 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.