Utrecht

Domkerk meest bezochte 'kerk-in-functie' van 2018

Zo'n 400.000 mensen brachten in 2018 een bezoek aan de Domkerk in Utrecht. Daarmee is het de op twee na meest bezochte kerk van Nederland in 2018 en de best bezochte 'kerk-in-functie' volgens monumentenplatform Hart voor Monumenten.