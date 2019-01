Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het Utrechtse Vrouwenkoor Malaika een vrouw heeft gediscrimineerd vanwege haar beperking. De vrouw wilde lid worden van het koor, maar zit in een rolstoel en zou om die reden geweigerd zijn bij het koor.

De vrouw wilde in mei 2018 lid worden van het vrouwenkoor en vroeg of zij de eerstvolgende koorrepetitie bij mocht wonen. Bij haar tweede repetitiebezoek vroeg de secretaris van het koor over de inhoud en duur van haar beperking. Na deze repetitie kreeg de vrouw een e-mail met de mededeling dat haar lidmaatschapsverzoek was afgewezen.

Als reden werd genoemd dat het koor staand zingt en soms choreografie in optredens verwerkt. De vrouw maakte melding van discriminatie bij Art. 1 Midden Nederland. Op 11 december volgde een zitting bij het College voor de Rechten van de Mens, dat oordeelt dat het vrouwenkoor onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.

Orkun Demir, consulent discriminatiezaken bij Art.1 MN, is blij met het oordeel. "Voor mensen die gebruik maken van een rolstoel is het van groot belang dat ze ongehinderd en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij."

Koor heeft excuses aangeboden

Volgens Gerda van Es, voorzitter van het koor, hebben ze een stommiteit begaan en ook hun excuses aangeboden. "Mensen in een rolstoel zijn gewoon welkom bij ons." Verder legt de voorzitter uit dat er meerdere redenen waren die meespeelden om de vrouw niet toe te laten.

Zo zou zij tot tweemaal toe te laat zijn gekomen bij de repetities en was de kennismaking voor het koor niet positief verlopen. Gerda van Es maakt duidelijk dat ze de rolstoelgebondenheid van de vrouw nooit als reden hadden moeten geven voor de afwijzing.