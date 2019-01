De 28-jarige Behzad R. uit Utrecht moet alsnog 152 dagen uitzitten van zijn deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank oordeelt dat hij zich niet aan de bijzondere voorwaarden van zijn veroordeling heeft gehouden. R. werd in mei 2017 veroordeeld.

De man "blijft de bijzondere voorwaarden van zijn veroordeling overtreden", meldt rechtbank Midden-Nederland. De Utrechter kreeg 300 dagen celstraf opgelegd, waarvan 242 voorwaardelijk.

In augustus bepaalde de rechtbank in Utrecht al dat de man negentig voorwaardelijke dagen alsnog moest uitzitten, omdat hij weigerde inhoudelijk het gesprek aan te gaan met zijn behandelaars en een theoloog. Andere voorwaarden waren een locatieverbod voor luchthavens en toezicht door de reclassering.

R. werd in 2017 veroordeeld voor het treffen van voorbereidingen om zich aan te sluiten bij IS. Hij had contact met gelijkgestemden en kocht een vliegticket naar Teheran. De man had zijn koffer gepakt en had een groot geldbedrag op zak.

Hij werd aangehouden in april 2016 in Utrecht, nadat zijn vader de politie had ingeschakeld. Een jaar later werd hij veroordeeld.

Veroordeelde weigert inhoudelijk gesprek aan te gaan

De veroordeelde bleek in de periode voor augustus vorig jaar te weigeren om inhoudelijk het gesprek aan te gaan met zijn behandelaars en een theoloog. R. gaf vervolgens geen inzicht in zijn gedachtegang om niet inhoudelijk bij te dragen aan de gesprekken.

Daarnaast had hij zijn wantrouwen naar de overheid en frustratie tegen de autoriteiten geuit. De deskundigen concludeerden dat de kans op herhaling onverminderd hoog is.

Omdat hij zich daarna heeft teruggetrokken van afspraken met de reclassering, overtreedt hij volgens de rechtbank nog steeds de voorwaarden. Daarom moet hij nu ook de laatste 152 dagen in de cel uitzitten.