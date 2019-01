Langs de Vecht in Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een auto volledig afgebrand.

Rond 02.30 uur kreeg de brandweer melding van een autobrand op de Vechtdijk, ter hoogte van de J.M. de Muinck Keizerbrug in Utrecht.

Toegesnelde brandweer had grootse moeite met het blussen van het voertuig.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar mede door de benzine die nog in het voertuig aanwezig was bleek het een lastige klus om de brand te blussen. De auto ging volledig in vlammen op.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft in de omgeving gezocht naar sporen, en sluit brandstichting niet uit.