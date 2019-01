Zo'n 400.000 mensen brachten in 2018 een bezoek aan de Domkerk in Utrecht. Daarmee is het de op twee na meest bezochte kerk van Nederland in 2018 en de best bezochte 'kerk-in-functie' volgens monumentenplatform Hart voor Monumenten.

De meest bezochte kerk van 2018 was de Domenicanenkerk in Maastricht met 750.000 bezoekers. Op de tweede plek eindigde de Broerenkerk in Zwolle, die 600.000 bezoekers verwelkomde. Met 400.000 unieke bezoekers volgt de Domkerk dus op gepaste afstand. Omdat zowel de Domenicanenkerk als de Broerenkerk dienst doen als boekenwinkel, en dus niet als kerk, is de Domkerk de meest bezochte 'kerk-in-functie' van Nederland in 2018.

Het aantal van 400.000 bezoekers is overigens geen record. In 2017 bezochten zo’n 420.000 bezoekers de Domkerk, die sinds 1986 open is voor publiek. In het jaar daarvoor, 2016, namen zo’n 385.000 bezoekers een kijkje. In 2014 werd voor het eerst de grens van 300.000 bezoekers overschreden.

De Domkerk wordt net zoals de Domtoren op dit moment gerestaureerd. De werkzaamheden betreffen vooral de diverse natuurstenen onderdelen. Verder beslaan de werkzaamheden herstel van de metalen torenbekroningen op het dak, herstel van dakbedekkingen, stukadoorswerk, tegelwerk, schilderwerk en metsel- en voegwerk. De verwachting is dat alle werkzaamheden rond 2022 zijn afgerond.