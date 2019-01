In Utrecht zijn in 2018 175 autobranden geweest. Dat is 41 autobranden meer dan in 2017.

Het aantal autobranden in de provincie Utrecht steeg met 50 procent tot bijna 500. 175 van die branden waren in de stad Utrecht.

Rond de jaarwisseling werden in de stad Utrecht extra maatregelen genomen, omdat juist in die periode de afgelopen jaren veel auto’s in brand gingen. Door extra politiepatrouilles konden daardoor verschillende mensen op heterdaad worden aangehouden.

In Amsterdam waren de meeste autobranden, namelijk 299, gevolgd door 241 in Rotterdam en 197 in Den Haag, meldt de website Alarmeringen.nl. Landelijk is het aantal meldingen van autobranden met 23 procent gestegen. In 2018 werden 5.574 voertuigbranden gemeld, een jaar eerder waren dat nog 4.524 meldingen.