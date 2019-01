De Utrechtse brandweer is vrijdagavond uitgerukt vanwege een brand in een flatgebouw aan de Marshalllaan in Kanaleneiland. Rond 23.00 uur kwam er een melding binnen van brand in het portiek van het flatgebouw. Uit voorzorg werden een aantal appartementen geëvacueerd.

De brandweer ging in eerste instantie uit van een brand van grote omvang en schaalde de melding om die reden op naar Grip 1, wat inhoudt dat er meer mankracht in wordt gezet. Uiteindelijk bleek de brand mee te vallen en werd niet lang na de melding het signaal brand meester gegeven. Niemand raakte gewond.

Dat de brandweer de ernst van de brandmelding zo serieus nam, kwam vooral door de flinke rookontwikkeling. Omdat de brand ontstond in het portiek van het flatgebouw, steeg de rook op naar bovenliggende appartementen. Uit voorzorg werd een aantal van die appartementen, mede op verzoek van de bewoners, ontruimd. Nadat de brandweer de situatie onder controle had, konden de flatbewoners weer hun woning in. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Het is niet voor het eerst dat er in de omgeving van de Marshalllaan brand uitbreekt in een flatgebouw. Een week geleden ontstond in het portiek van een flatgebouw aan de Stanleylaan ook al een brand, vermoedelijk aangestoken met vuurwerk. De toegesnelde hulpdiensten werden vervolgens bekogeld met vuurwerkbommen. Vorig jaar juni woedde er bovendien een grote brand na een explosie in een flatgebouw aan de Marshalllaan. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte een politieagent zwaar gewond.