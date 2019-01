De jaarwisseling in Utrecht is dit jaar relatief rustig verlopen. Wel waren er weer autobranden in de stad.

Veertien mensen zijn aangehouden, onder meer voor bedreiging van de politie, vuurwapenbezit en mishandeling. Dit zijn minder arrestanten dan vorig jaar, toen er 23 mensen werden opgepakt.

Tijdens de jaarwisseling mocht er geen vuurwerk worden afgestoken in 31 vuurwerkvrije zones. Sinds dit jaar mocht er tussen oudjaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsdag 2.00 uur geen vuurwerk worden afgestoken bij alle dieren(buiten)verblijven in natuurgebieden in Utrecht.

De jaarwisseling van 2017/2018 was relatief rustig verlopen in Utrecht. Tijdens oud en nieuw vonden er zeventien autobranden plaats in de stad, een aanzienlijk minder hoog aantal dan de jaarwisseling het jaar daarvoor.

Ook rukte de brandweer zeventien keer uit voor branden in gebouwen.