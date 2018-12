De politie heeft vrijdag drie verdachten aangehouden voor twee autobranden in Utrecht.

In de Reitdiepstraat in Rivierenwijk zag een getuige hoe een man een auto in brand stak. Ook een andere getuige meldde zich. De getuigen konden samen een goed signalement geven van de verdachte. De dader zou gevlucht zijn in een auto. De politie zag die auto korte tijd later en hield de bestuurder aan. Het gaat om een 23-jarige man uit Nieuwegein.

Rond 23.15 uur zag een getuige op de Bevinlaan in Kanaleneiland hoe een auto in brand werd gestoken. De dader vluchtte op een scooter die bestuurd werd door een ander persoon. Surveillerende agenten zagen de scooter rijden op de Croeselaan, waarna het tweetal werd aangehouden. Beide verdachten zijn 22 jaar oud en wonen in Utrecht.

De drie verdachten zitten vast voor verhoor.