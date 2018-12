Aan de Reitdiepstraat in de Rivierenwijk in Utrecht is vrijdag rond 21.00 uur een geparkeerde auto uitgebrand.

De brandweer had het vuur snel onder controle, meldt AD. De auto raakte zwaar beschadigd.

Utrecht wordt de afgelopen weken geteisterd door autobranden. Zo moest de brandweer tijdens kerstnacht twee keer uitrukken voor auto's die in brand stonden. In 2018 gingen er tot nu toe al meer dan zeventig auto's in vlammen op. In bijna alle gevallen lijkt er sprake van brandstichting.

