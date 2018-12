Het nieuwe Koekoek 030 Festival dat volgende week van start gaat in Utrecht duurt in totaal drie maanden. In die periode zijn er elk weekend verschillende optredens bij in totaal 26 locaties.

De eerste optredens vinden plaats op 5 januari bij De Nijverheid. Het festival zal geopend worden met de vintage folkrock band Heavy Whipped Cream. Ook kan je vanaf deze dag de kunstexpositie van Suus Kwee bewonderen.

In totaal zullen er op 26 plekken in Utrecht tijdens de weekenden in januari, februari en maart optredens zijn. De organisatie laat weten: "Locaties van verschillende ondernemers, waar je misschien niet snel een optreden zal verwachten, zullen tijdens Koekoek 030 Festival omgetoverd worden tot een pop-up podium voor muzikale acts."

Naast muzikale optredens zullen er ook exposities zijn van jonge talentvolle Utrechtse kunstenaars en designers. Andere locaties die dit jaar aan bod komen zijn: Venster, ZIMIHC Zuilen, Karibu Café, Boulderhal sterk, De Moestuin, Krachtstation, The Food Club, Bij de Steef, Kantien, De Kromme Haring, 30 ML Coffee Roasters Leidsche Rijn, Kookkunst en Koffie, Instock, Werkspoorcafé de Leckere, Op Zuid, Averechts, De Botanische Tuinen, de Dreef, Molen de Ster, Fort Lunet IV, Oproer, Cultuur 19, Loft 88, Kringloop de Arm en Hof van Cartesius.

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken.