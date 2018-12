'Blunders' bij de Uithoflijn, autobranden en de komst van de Vuelta a España. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in Utrecht in 2018.

'Blunders' bij Uithoflijn

De Utrechtse en Randstedelijke Rekenkamer concludeerden begin december dat de aansturing van het Uithoflijn-project vanaf het begin af aan tekort is geschoten. Ook zou er onprofessioneel zijn gehandeld.

Volgens het rapport zouden de partijen onvoldoende samen hebben gewerkt en te weinig oog hebben gehad voor wat het beste is voor het project. Daardoor liepen de kosten uit de hand en was de informatievoorziening gebrekkig.

Een week later gaven wethouders Lot van Hooijdonk en Victor Everhardt toe dat de informatievoorzieningen rond de Uithoflijn beter had gemoeten. Oorspronkelijk zou de tramlijn in juli 2018 gaan rijden, maar momenteel is de Uithoflijn met anderhalf jaar vertraagd tot eind 2019.

Eind juli en begin augustus trokken de eerste trams van de Uithoflijn stapvoets door het stationsgebied voor een paar testritten. De trams werden begeleid door controleurs te voet. De rit van één kilometer duurde een half uur.

Vuelta komt naar Utrecht

De provincies Utrecht en Noord-Brabant hebben dit jaar met succes een poging gedaan om de start van de Vuelta a España binnen te halen. In december werd bekend dat de wielerronde in augustus 2020 van start gaat met een ploegentijdrit in Utrecht.

Daarmee wordt Utrecht de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. In 2010 was de stad finishplaats in de Giro d’Italia en in 2015 vond de start van de Tour de France er plaats.

"Het is een feest la Salida Oficial in 2020 te mogen organiseren", aldus burgemeester Jan van Zanen. "Utrecht is een echte fietsstad. Het wordt een feest voor en door onze inwoners."

Vuelta-directeur Javier Guillén met de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen (Foto: DUIC)

Brand en explosie in Kanaleneiland

In juni werd Kanaleneiland opgeschrikt door een explosie in een flatgebouw aan de Marshalllaan, waarna er in meerdere appartementen brand uitbrak. Later werd de zeventigjarige Mimoun H. aangehouden.

Hij zou zijn eveneens zeventigjarige vrouw meerdere keren met een mes hebben gestoken, waarna hij zijn appartement met benzine overgoot en de woning in brand stak. De vrouw kwam hierbij om het leven.

Bij het incident raakte een agent zwaargewond. Hij rende het gebouw in om mensen te redden, maar kwam zelf vast te zitten. Hierdoor moest hij zichzelf meters naar beneden laten vallen. Daarbij brak hij onder meer beide hielbenen. De agent kan inmiddels weer lopen heeft de helft van zijn werkzaamheden weer opgepakt.

In oktober werd bekend dat de geestelijke gesteldheid van H. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Vijf jaar lange restauratie Domtoren van start

De restauratie aan de Domtoren is in november van start gegaan. Naar verwachting gaat de restauratie zo'n vijf jaar duren.

Daarbij worden onder andere het natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de toren gerestaureerd en vervangen. Daarnaast is er onder meer werk aan de balustrades, het voeg- en houtwerk, lood en leien dak van de spits en het uurwerk. Volgens de gemeente ligt het meeste werk in de lantaarn uit 1382.

De kosten bedragen ruim 37 miljoen euro. Na deze restauratie is de Domtoren vrij van onderhoud voor de komende vijftig jaar. De laatste restauratie vond plaats in 1975.

Autobranden in de stad

Utrecht werd het afgelopen jaar opnieuw geteisterd door meerdere autobranden. Eind november liet een woordvoerder van de politie aan NU.nl weten dat er tot dat moment al meer dan zeventig autobranden in de stad hadden plaatsgevonden.

Vooral in wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven vinden regelmatig autobranden plaats. De politie Midden-Nederland gaat niet uit van een actieve pyromaan. "Het zijn veelal jeugdgroepen of mensen die hun auto vanwege verzekeringsfraude in brand steken", zo laat politiewoordvoerder Hilde Bakker weten.

De politie en gemeente voeren actief beleid om nieuwe autobranden tegen te gaan. Naast extra cameratoezicht in de wijken wordt er via Defensie ook een Raven-onbemand verkenningssysteem ingezet. Vorig jaar waren er rond de jaarwisseling ook meerdere autobranden in de stad.

Utrecht krijgt eerste gebouw hoger dan Domtoren

De gemeente Utrecht heeft dit jaar groen licht gegeven voor de bouw van drie woontorens, waarvan de hoogste 140 meter wordt. Daarmee komt er voor het eerst in Utrecht een gebouw dat hoger wordt dan de Domtoren.

Het 'verticale dorp' komt in de wijk Leidsche Rijn, aan de noordzijde van het treinstation Utrecht Leidsche Rijn. De bouwwerkzaamheden starten in 2021.

Uithof heet voortaan Utrecht Science Park

De Uithof gaat voortaan definitief door het leven als 'Utrecht Science Park'. In november besloot de gemeenteraad dat de naam beter zou passen bij de internationale uitstraling van het gebied.

De naam Utrecht Science Park wordt al op verschillende uitingen gebruikt, maar nu wordt ook de bewegwijzering hierop aangepast. De naamswijziging zal ongeveer 400.000 euro gaan kosten.

Wel werd begin december bekend dat de Uithoflijn zijn naam niet gaat veranderen naar Utrecht Science Park-lijn. De nieuwe tramroute houdt voorlopig de voormalige naam van de buurt waar de lijn stopt.

Utrecht is achtduizend jaar ouder dan gedacht

In maart meldde de gemeente dat de stad Utrecht achtduizend jaar ouder is dan tot dan toe werd aangenomen. Archeologen hebben deze conclusie getrokken na opgravingen die zijn gedaan in de stad.

Bij opgravingswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, zijn sporen gevonden uit de Oude Steentijd (Paleolithicum). Nooit eerder werden zulke vondsten gedaan in de stad.

Demonstratie Pegida afgeblazen

Pegida organiseerde in oktober een demonstratie bij de Ulu-moskee in Lombok. Deze werd later op de avond afgeblazen door burgemeester Jan van Zanen.

Aanhangers van Pegida stelden naast de moskee een scherm op waarop ze beelden lieten zien die joden- en homohaat, terrorisme en geweld zouden symboliseren. Door tegendemonstranten werd onder andere gegooid met blikken, eieren en glas. Ook werd op het plein vuurwerk afgestoken. Voor hun eigen veiligheid zijn de demonstranten met een bus weggebracht.

Eind oktober wilde Pegida opnieuw protesteren, maar deze demonstratie hebben zij zelf van tevoren afgeblazen. De gemeente stond de demonstratie niet toe op het Moskeeplein omdat het daar eerder uit de hand was gelopen.

Vrouw (24) om het leven gekomen

Midden juli werd het stoffelijk overschot van een 24-jarige vrouw aangetroffen in een woning aan de Bosboomstraat in Utrecht. De vrouw was door een misdrijf om het leven gekomen.

Haar 31-jarige ex-vriend uit Nieuwegein werd later aangehouden. Hij was eerder al een keer aangehouden voor het stalken van zijn ex-vriendin. De vrouw had een alarmknop gekregen van de politie.

Toen het onderzoek was afgerond, heeft het Openbaar Ministerie (OM) hem een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij zit momenteel nog in hechtenis.

Opening Leidsche Rijn Centrum

Leidsche Rijn Centrum is in mei met een groot feest in gebruik genomen. Bij de opening waren duizenden mensen aanwezig om het nieuwe winkelgebied te bekijken.

In totaal zijn er zo’n 130 winkels in het winkelcentrum te vinden, waaronder verschillende grote winkelketens en zelfstandige winkels.

Drie handgranaten gevonden

Een politiebureau in de wijk Kanaleneiland in Utrecht is in maart enkele uren ontruimd geweest nadat twee mannen hier een handgranaat afleverden. In de nabijgelegen buurt Hoograven zijn twee handgranaten gevonden in een afvalcontainer.

De twee mannen die de eerste handgranaat afleverden, werden aangehouden door de politie, maar zijn later op de dag weer vrijgelaten. De explosieven werden meegenomen voor verder onderzoek.