De brandweer in Utrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer uitgerukt vanwege een autobrand. In de wijken Overvecht en Kanaleneiland vatte een auto vlam.

Rond 2.00 uur ontving de brandweer een melding van een autobrand op de Zamenhofdreef in Overvecht. Een half uur later ging een geparkeerde auto in vlammen op aan de Pearsonlaan in Kanaleneiland.

In beide gevallen zou het om brandstichting gaan. Utrecht wordt al langer geteisterd door autobranden.