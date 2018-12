De gemeente Utrecht past de regels rond het Evenementenfonds Utrecht (EFU) aan. Via dit fonds kunnen evenementen worden gefinancierd.

Het vernieuwde Kadeconcert en het International Literature Festival Utrecht zijn voorbeelden van evenementen die afgelopen jaar konden rekenen op geld van het EFU.

Dit fonds is bedoeld voor vernieuwende evenementen die de profilering van de stad moeten versterken. De evenementen moeten daarnaast ook een toevoeging zijn op het bestaande evenementenaanbod.

De gemeente stelde vorig jaar voor het eerst 600.000 euro beschikbaar voor het fonds, verdeeld over 2017 en 2018. Eerder dit jaar werd besloten dat het fonds structureel wordt voortgezet.

"Om die reden kijken we nu ook waar we de selectiecriteria kunnen actualiseren", zegt wethouder Klaas Verschuure van Economische Zaken. "We leggen meer accent op de Utrechtse ambities voor gezond stedelijk leven. En in de beoordeling kijken we ook of evenementen op sociaal en economisch gebied van toegevoegde waarde zijn."

Eis over duurzaamheid in criteria

Verder is in de criteria een eis opgenomen over de duurzaamheid en toegankelijkheid van evenementen. Daarnaast kunnen sportevenementen, die aan de criteria voldoen, ook in aanmerking komen voor de regeling.

Evenementen die één of twee keer eerder een bijdrage uit het fonds hebben ontvangen, komen voortaan ook in aanmerking voor het fonds.