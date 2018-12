De gemeente Utrecht moet 50.000 euro extra betalen voor Climate Planet omdat het duurzaamheidsevenement te weinig bezoekers trok. Ook de provincie moet hetzelfde bedrag neerleggen. Dat laat het provinciebestuur weten op vragen van de PVV.

In een wereldbol van 20 meter hoog werden bezoekers in een show van 40 minuten meegenomen op een visuele reis door de ontwikkeling van ons klimaat.

Toen het evenement afgelopen was stuurde de organisatie een persbericht rond dat de klimaatexpositie op het Jaarbeursplein 20.000 bezoekers had getrokken. Met dit aantal was het volgens de organisatie ‘het grootste duurzaamheidsevent van 2018’.

Nu blijkt echter dat 20.000 bezoekers niet voldoende was om de kosten te dekken. Na vragen van de provinciale fractie van de PVV blijkt dat zowel de gemeente als de provincie Utrecht 50.000 euro extra moeten betalen.

Naast de tegenvallende bezoekersaantallen waren er ook problemen met het klimaatsysteem. Dit werd opgelost door een dieselaggregaat te gebruiken.

Van Zanen vindt het jammer

Burgemeester Jan van Zanen zei vanochtend in het radioprogramma Utrecht is Wakker dat er inderdaad minder mensen zijn gekomen dan gehoopt. "Het is jammer dat we het risicogeld moeten aanspreken."

Van Zanen was wel blij met het evenement: "Verder vond ik het zeer de moeite waard, het zag er prachtig uit en heel veel mensen waren er enthousiast over."