Voetbal Ajax wint verhit duel in Utrecht en blijft in spoor van koploper PSV Ajax heeft zondag een zwaarbevochten zege op FC Utrecht geboekt. De Amsterdammers wonnen in Stadion Galgenwaard met 1-3 en blijven daardoor in het spoor van koploper PSV. De nummer twee gaat de winterstop in met twee punten achterstand op de Eindhovenaren.