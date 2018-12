Een 23-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank schuldig bevonden aan twee verkrachtingen van minderjarige meisjes. De rechtbank heeft nog geen straf opgelegd, omdat de man nader onderzocht zal worden door een psychiater en een psycholoog.

De man sprak in februari 2016 in het huis van zijn moeder af met een toen 14-jarig meisje. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar via Instagram. In de slaapkamer drong hij aan op seks, waarna hij haar verkrachtte. In april 2017 sprak de verdachte op dezelfde plaats af met een ander 14-jarig meisje. Ook zij kenden elkaar via sociale media. Hij droeg het meisje op haar kleren uit te trekken en verkrachtte daarna ook het tweede slachtoffer.

"Hij heeft hierbij misbruik gemaakt van zijn fysieke en psychische overwicht. In beide gevallen wist de man dat de slachtoffers minderjarig waren en dat zij de seksuele handelingen niet wilden", aldus de rechtbank.

In eerste instantie verklaarde de man dat hij de meisjes niet kende. In de rechtbank kwam hij hier echter op terug. Daar verklaarde hij seks met de meisjes te hebben gehad, maar volgens hem was dat met wederzijdse toestemming. De rechtbank gelooft die verklaring niet.

Nog geen advies uitgebracht door psycholoog en psychiater

Er zijn meerdere stoornissen bij de man vastgesteld, maar de psycholoog kon nog geen advies uitbrengen omdat de verdachte betrokkenheid bij de zaken ontkende. De psychiater kon geen advies uitbrengen vanwege een miscommunicatie met de verdachte over het maken van een afspraak.

De rapporten van de psycholoog en de psychiater zouden binnen drie maanden klaar moeten zijn, waarna een nieuwe zitting zal worden gepland.