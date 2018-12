Fietsenwinkel Mantel gaat een superstore openen in The Wall in Leidsche Rijn. De fietsenwinkel komt vanaf het voorjaar van 2019 naar Utrecht.

Het is de derde grote fietsenwinkel van Mantel in Nederland na vestigingen in Arnhem en Den Bosch. Het pand krijgt een oppervlakte van 4000m2.

Mantel is een winkel in fietsen en onderdelen. Bij de nieuwe winkel is er ook een testbaan.