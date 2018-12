Wethouders Lot van Hooijdonk (mobiliteit) en Victor Everhardt (stationsgebied) hebben dinsdag in een nieuw debat over de Uithoflijn toegegeven dat de informatievoorziening rond de Uithoflijn beter had gemoeten.

De verantwoordelijke wethouders van respectievelijk GroenLinks en D66 reageerden op het rapport van de Rekenkamer over het project. Daarin werd gesteld dat de ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het project Uithoflijn vanaf de start van het project belangrijke tekortkomingen vertoonde.

De conclusies in het rapport zijn zeer kritisch. De informatievoorziening van de projectorganisatie aan de verantwoordelijke bestuurders was lange tijd gebrekkig. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben daarnaast te weinig samen sturing gegeven aan het project en hebben daarbij te weinig oog gehad voor wat het beste is voor het project.

Politieke partijen waren niet verbaasd, maar wel hard in hun oordeel over de uitkomsten van het vernietigende rapport en vroegen de wethouders om opheldering. Het ging om "ernstige bestuurlijke tekortkomingen", een "snoeihard oordeel" en "enorme gevolgen".

'Tegenvallers horen bij projecten van deze omvang'

De wethouders zeiden dat ze de conclusies van de Rekenkamer onderschrijven, maar gaven ook direct aan op dit moment wel goed te sturen op het project. "Ik trek me het zeer aan dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad niet volledig was. Het wordt heel hard werken om dat weer op een goede manier te herstellen. Daarin hebben wij inmiddels stappen gezet", aldus wethouder Everhardt.

Ook Van Hooijdonk was het eens met de bevindingen in het rapport en stipte aan dat ze vindt dat er dit jaar al grote verbeteringen zijn gemaakt in de aansturing rond het project. "We hebben zo goed mogelijk gehandeld, maar wij zien ook dat er een hele hoop beter had gemoeten. Samenwerking en informatievoorziening zijn daarin het belangrijkste. Dat trek ook ik me aan."

De wethouders besteedden niet veel aandacht aan hun persoonlijke inbreng en trokken deels het boetekleed aan. "Natuurlijk zijn er dingen tegengevallen en anders gelopen dan gewenst. Ik ben daar niet gelukkig mee, maar dat hoort ook bij projecten van deze omvang", zegt Everhardt.

Informatie over voortgang Uithoflijn lange tijd gebrekkig

Volgens het rapport is er onvoldoende integraal gestuurd op de verschillende onderdelen die van belang zijn voor een volledig werkende tramlijn. Het project Uithoflijn is een lastige, omdat gemeente, provincie en projectorganisatie Uithoflijn ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van de uitvoering.

De informatie over de voortgang van de Uithoflijn aan ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken was lange tijd gebrekkig, onder andere omdat niet over de uitvoering van alle te realiseren onderdelen voor een volledig werkende Uithoflijn werd gerapporteerd.

De tramlijn zou in juli 2018 gaan rijden, maar eind 2017 werd bekend dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar is vertraagd tot eind 2019. Ook werd bekend dat de kosten van de Uithoflijn met 84 tot 102 miljoen euro zijn toegenomen.

Geplande opleveringsdatum Uithoflijn in december 2019 nog onzeker

Dit komt niet alleen door de vertraging, maar ook doordat niet alle kosten van de tramlijn bij de start zijn geraamd. Zo zijn de kosten voor de voorbereiding van de exploitatie en het beheer van de nieuwe tramlijn pas later bekend geworden.

Dit jaar zijn er volgens het rapport meerdere stappen genomen om beter samen te werken en de informatievoorziening en de opvolging van aanbevelingen te verbeteren.

De rekenkamers zien nog wel risico's in de samenwerkingsrelatie en de haalbaarheid van het project binnen de planning en het budget. Het is dus nog niet zeker of de afronding van het project in december 2019 gehaald wordt.

Het debat over de Uithoflijn en de uitkomsten van de rekenkamer gaat donderdag verder.