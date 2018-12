De Buurtkamer De Klop in Overvecht blijft in 2019 nog open. Dat maakte wethouder Maarten van Ooijen bekend. Volgend jaar wordt gesproken over een definitieve invulling van het centrum.

De vier Buurtkamers in Utrecht kregen eerder van de gemeente te horen dat in 2019 niet genoeg geld meer is om alle vier de buurtkamers open te houden. Buurtkamer De Klop in Overvecht zou daarom moeten sluiten. Daar waren de bewoners van de wijk, de vrijwilligers en de deelnemers het niet mee eens. Ze boden een petitie met honderden handtekeningen aan aan de wethouder op het stadskantoor.

Wethouder van Ooijen zei eerder al dat hij naar een oplossing ging zoeken. "Afgelopen weken werd duidelijk dat veel mensen waarde hechten aan deze ontmoetingsplek in Overvecht", schrijft Van Ooijen.

De initiatiefnemers van De Klop kunnen nu voor 2019 nog subsidie aanvragen bij Wijkbureau Overvecht. Met deze subsidie kan de Buurtkamer in ieder geval in 2019 open blijven op dezelfde locatie.

In 2019 gaan de gemeente en de initiatiefnemers in gesprek om te onderzoeken wat voor de toekomst van de Klop het meest passend is. Van Ooijen: "Er zijn meerdere scenario’s denkbaar. Met de subsidie voor 2019 is er ademruimte om deze scenario’s door te spreken."