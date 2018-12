3FM Serious Request kent dit jaar een andere opzet dan andere jaren. Er is geen glazen huis meer, maar een hoofdkantoor in TivoliVredenburg. De dj’s krijgen in het hele land opdrachten die ze moeten uitvoeren.

In de week voor kerst lopen drie teams met twee 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie om uiteindelijk aan te komen bij TivoliVredenburg in Utrecht.

Er wordt radio gemaakt in TivoliVredenburg en op de verschillende locaties. Bij 3FM Serious Request: Lifeline hoort ook het aanvragen van platen voor geld. Daarnaast organiseert 3FM in TivoliVredenburg een festival met onder meer optredens, workshops, lezingen, talks, games en karaoke.

Serieus Request heeft dit jaar drie thema’s

Het programma in Utrecht begint op dinsdag 18 december met een Hollandse avond. Met 3FM Serious Request: Lifeline zet de NPO zich samen met het Rode Kruis in voor het redden van levens. "Dit jaar doen we dat voor drie thema’s: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten", aldus de organisatie.

Op woensdag 19 december wordt er een voorleesmiddag georganiseerd met Carry Slee en de Jeugd van Tegenwoordig. Daarnaast treed singer-songwriter SYML uit Wales op.

De donderdag erna staat alles in het teken van voetbal. De NOS Voetbalpodcast zal voor een keer live op het podium in TivoliVredenbrug opgenomen worden. Dit gebeurt tussen 19.30 en 22.00 uur.

Verschillende muziekprofessionals luisteren op donderdag 21 december naar demo’s en geven advies.

Op maandagavond 24 december vindt tussen 17.00 en 21.00 uur de eindshow plaats. Dan wordt ook het totaal opgehaalde bedrag bekend gemaakt.