Boek & Cultuur Koning opent tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa Utrecht, Caravaggio en Europa is de titel van een grote tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht over de zogeheten Caravaggisten, de navolgers van de beroemde Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610). Koning Willem-Alexander verricht zaterdag de opening.