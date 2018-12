De gemeente Utrecht gaat extra onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s van te zwaar verkeer op de grachten in de binnenstad. In de stad geldt een zogeheten aslastbeperking. Voertuigen die te zwaar wegen worden geweerd om de werfkelders te beschermen.

In Utrecht zijn ruim zevenhonderd middeleeuwse werfkelders. Om het erfgoed te beschermen heeft de gemeente een verbod ingesteld op te zware wagens.

In 2014 is er ook onderzoek gedaan. Toen was de conclusie dat de aslastbeperking van 2000 kilo voldoende zou zijn om schade en gevaarlijke situatie te voorkomen.

De gemeente meent nu echter dat er aanvullend onderzoek nodig is. Doordat er flink gewerkt wordt aan de wal- en kluismuren is ook duidelijk geworden dat sommige werfkelders in slechte staat zijn.

Ook neemt het aantal overtredingen en het zware verkeer in de binnenstad de laatste jaren toe. Soms rijden er vrachtwagens over de Oudegracht die meer dan 2,5 keer te zwaar zijn.

Bewoners maken zich ook vaker zorgen

De gemeente krijgt ook van bewoners vaker te horen dat ze zich zorgen maken. Zo zijn naar aanleiding van gesprekken met bewoners aan de Kromme Nieuwegracht maatregelen genomen groot en zwaar verkeer fysiek te weren.

Deze maand wordt daar nog een verzinkbare paal geplaatst om te breed verkeer fysiek te weren. Ook wordt in februari 2019 de rijrichting van de Nobeldwarsstraat omgekeerd, om de toegang tot de Kromme Nieuwegracht van die kant af te sluiten.

Doel van het nieuwe onderzoek is om een scherper beeld te krijgen van het risico van te zwaar verkeer dat boven de kelders rijdt. Ook moet het rapport in algemene zin meer informatie geven over het effect van zwaar verkeer boven de werfkelders.