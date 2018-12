De Utrechtse afdelingen van de PvdA, GroenLinks en de SP, en Student & Starter willen dat de arbeidsomstandigheden voor mensen die werken bij het distributiecentrum van Picnic in Utrecht wordt verbeterd. Zaterdag publiceerde Trouw een artikel waarin bleek dat er nogal wat misstanden zijn bij de onlinesupermarkt.

Zo zou de werkomgeving onveilig zijn, de werkdruk te hoog en de beloning ondermaats. De Utrechtse politieke partijen willen nu opheldering van wethouder Linda Voortman.

"De werknemers van Picnic zitten vrijwel altijd in uitzendconstructies, kennen geen enkele zekerheid over de hoeveelheid uren en vallen tot onze schrik niet eens onder de supermarkt-cao. Terwijl juist dit internetbedrijf natuurlijk veel werk heeft in de avonden en het weekend, waardoor werknemers hierdoor aanzienlijk minder verdienen", aldus de partijen.

PvdA, GroenLinks, de SP en Student & Starter zijn benieuwd of de wethouder ook van mening is dat iedereen in Utrecht recht heeft op goed werk en fatsoenlijk loon, en ook of de wethouder bereid is hierop te sturen.

Partijen willen vast salaris voor werknemers

Daarnaast willen de partijen dat de werknemers van Picnic een vast salaris krijgen, een minimaal aantal uren en een fatsoenlijk loon. Ze vragen de wethouder om in gesprek te gaan en duidelijk kenbaar te maken dat Utrecht staat voor goed en veilig werk met daarbij een eerlijk salaris.

De partijen concluderen dat de situatie bij Picnic niet uniek is. "Helaas is dit geen losstaande actie maar een trend die we steeds vaker zien: naar meer arbeidsonzekerheid en meer flexibilisering de arbeidsmarkt."