De politie heeft vrijdagavond een man opgepakt in een woning in De Meern die nog een gevangenisstraf van drie jaar moet uitzitten voor enkele plofkraken in Duitsland, meldt wijkagent Jan-Michiel Quak.

De politie had informatie dat de man zich zou bevinden in het huis in De Meern. Toen agenten de woning bezochten leek de man niet aanwezig te zijn, maar na even rondkijken bleek dat hij zich had verschanst in een kast.

De man had zich tot dusver nog niet vrijwillig gemeld bij de gevangenis. Hij werd ook door de Duitse autoriteiten gezocht.