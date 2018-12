Het gebouw aan de Dirck Hoetweg in Leidsche Rijn waar momenteel een Kindergarden en een Fit For Free in huisvesten gaat tegen de vlakte.



Het plan is om op dezelfde plek een nieuw pand te bouwen waarin beide ondernemers terugkeren. Het kinderdagverblijf krijgt meer vraag vanuit de omgeving en verwacht met de huidige groei van Leidsche Rijn dat uitbreiding uiteindelijk noodzakelijk is.

Naast de sportschool en het kinderdagverblijf komen er ook ongeveer vijftig huurwoningen. Zo'n twintig procent van deze nieuwe woningen vallen in de categorie sociale huur. Het pand wat er nu staat is destijds ontwikkeld als tijdelijk gebouw en deed in het begin dienst als Informatiecentrum Leidsche Rijn.

De plannen die nu op tafel liggen worden verder uitgewerkt. Omwonenden worden volgens de gemeente in een vroeg stadium betrokken bij de uitwerking.