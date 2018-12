Restaurant ElVi aan de Jan van Scorelstraat in Utrecht sluit per 29 december 2018 haar deuren. Eigenaren Elvira Kemman en Victor Fielmich hebben hun restaurant verkocht en oriënteren zich op nieuwe plannen in de horeca. ElVi had de afgelopen vijf jaar een Bib Gourmand-onderscheiding van restaurantgids Michelin.

ElVi opende in 2009 de deuren en heeft sinds 2013 de Bib Gourmand-onderscheiding. "Wij hebben altijd heel bewust onze focus binnen de muren van de huidige locatie gehouden, omdat ElVi de totale aandacht verdiende. Maar binnen die muren van ElVi kunnen we onze ambitie niet meer kwijt", vertellen de eigenaren.

De twee vinden Utrecht een enerverende stad die heel veel te bieden heeft, maar ook een stad die in culinair opzicht nog enigszins in de kinderschoenen staat. "Wij hebben geprobeerd de afgelopen jaren een positieve bijdrage te leveren aan de culinaire bewustwording in Utrecht."



De twee zijn toe aan iets anders en een nieuwe uitdaging. "Natuurlijk hebben we al ideeën, maar we staan ook open voor interessante opties waarbij we onze kwaliteiten ten volle kunnen benutten. Op 29 december 2018 draaien we onze laatste service en sluiten we de deuren. Gasten kunnen ons blijven volgen via de website en sociale media."