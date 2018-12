De man die op 11 november werd neergeschoten op de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland, probeerde indringers die wegvluchtten uit een kelderbox te stoppen.

Dat blijkt uit een nieuwe getuigenoproep van de politie, die donderdag is geplaatst.

Twee vrienden reden samen naar een flat aan de Alexander de Grotelaan, nadat de vriendin van een van de mannen hen belde over vier jongemannen die voor de flat stonden.

De mannen belden aan en wilden de centrale hal van de flat in. De vrouw vroeg of haar vriend thuis kon komen omdat ze het niet vertrouwde. Eenmaal bij de flat, ging een van de mannen naar binnen, de andere bleef buiten.

Man hoorde gerommel in kelderboxen

De man die binnen was hoorde gerommel in de kelderboxen. Zodra hij ging kijken zetten de mannen het op een rennen via de buitendeur van de kelderboxen.

De man die nog buitenstond, probeerde de wegrennende mannen tegen te houden, maar werd daarbij in de borst geschoten door een van de verdachten. Na het incident vluchtten de mannen in de richting van de Hannolaan.

Het slachtoffer en de andere man weten niet wat de toedracht voor het schieten was. Ook is nog niet bekend wat de mannen aan het doen waren in de kelderbox en of hun handelen specifiek gericht was op de twee mannen. Het slachtoffer is uit het ziekenhuis ontslagen.