Mensen zijn niet herkenbaar in beeld bij de inzet van drones in Utrecht, dat schrijft de burgemeester na schriftelijke vragen van politieke partijen. Utrecht wil onbemande vluchtsystemen, ofwel drones, van defensie inzetten om daders van autobranden op te pakken.

D66, GroenLinks en Denk wilden weten hoe het zat met de privacy van burgers. Het onbemand vluchtsysteem werkt alleen met een warmtebeeldcamera.

"Mensen zijn niet herkenbaar in beeld. Een persoon zie je als een warme vlek, je ziet geen gezichten of andere details. Wel kunnen mensen (als hittebron) gevolgd worden indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld wanneer zij na een autobrand wegrennen of zich verschuilen", aldus de burgemeester.

Beelden worden na de inzet vernietigd, tenzij er een incident is. Dan kan justitie de beelden vorderen. De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Defensie hebben de afgelopen maanden onderzocht of camera’s een bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van autobranden.

Het lukt namelijk maar niet om daders goed in beeld te krijgen. Als er "hausse aan autobranden" in een bepaald gebied is, zouden de vliegtuigjes kunnen worden ingezet.

Vliegtuigen brengen situatie op de grond in kaart

De vliegtuigjes brengen in kaart wat de situatie op de grond is van een incident of crisis. Een concrete aanleiding is vereist voor de inzet van de drones, in dit geval de jaarwisseling en autobranden.

De systemen maken weinig geluid en vliegen op veilige hoogte. De privacy van de burgers wordt daarom volgens de gemeente niet aangetast en er wordt gevlogen volgens ‘de strengste luchtvaarteisen’.

De politie heeft inmiddels een analyse gemaakt van de autobranden van de afgelopen jaren. Op basis van die analyse is in afstemming met gemeente en defensie bepaald waar en wanneer het inzetten van het vluchtsysteem het meest kansrijk is. Het onbemand vluchtsysteem wordt ingezet als surveillancemiddel.